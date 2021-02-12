Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного управления на воздушном транспорте.

Так, при досмотре чемодана гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев с помощью рентгеновского аппарата на мониторе были обнаружены подозрительные изображения.

При досмотре в двух усилителей звука среди личных вещей, находящихся в чемодане, было обнаружено 1000 единиц психотропного вещества МДМА (метилендиоксиметамфетамин) общим весом 302 грамма и наркотическое средство - кокаин весом 89,679 грамма в 4 прозрачных полиэтиленовых упаковках, спрятанных от таможенного контроля.

Следует отметить, что метамфетамин и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) включены в «Список психотропных веществ», запрещенных к обращению в Азербайджанской Республике, а общее количество его активного ингредиента составляет 145 граммов.

По факту проводится расследование.