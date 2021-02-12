Сотрудники отдела уголовного розыска Наримановского РУП провели очередное оперативное мероприятие против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили haqqin.azв пресс-службе МВД, в ходе проведенного на основании поступившей информации оперативного мероприятия был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Турал Меджидов. В ходе обыска у него было обнаружено 3 кг 835 г героина.

В ходе расследования стало известно, что Т.Меджидов, связавшись в социальных сетях с гражданином одной из зарубежных стран (личность которого не известна следствию) оказал содействие в доставке наркотических средств в Баку. Задержанный по поручению этого иностранного гражданина должен был организовать продажу наркотиков отдельным лицам. В своих показаниях Т.Меджидов признался, что приобрел наркотики с целью продажи.

Т.Меджидов задержан и привлечен к следствию.

Ведется расследование.