Икрам Нур, автор haqqin.az 14:11

Новый президент США Джозеф Байден дал понять, что будет придерживаться иной, нежели бывший президент Дональд Трамп, политики в Сирии, при этом Дамаск не является приоритетом для Байдена.

Желание Джо Байдена быть «анти-Трампом» во внешней и внутренней политике вполне очевидно и объяснимо. Будь по-иному – не стоило и во власть так рваться. А потому нынешней администрации Белого дома приходится сейчас играть «новую метлу»: «Ох, сколько мусора накопилось от предшественника по всему миру, в том числе – на Ближнем Востоке в целом, и в Сирии в частности». Значит, в отношении Дамаска и местной гражданской войны нужно все менять. «Байден будет оказывать давление на всех участников (процессов в Сирии) с целью поиска политических решений, защиты уязвимых сирийцев, содействия работе неправительственных организаций и помощи в мобилизации других стран для поддержки восстановления Сирии», - говорилось в одном из внешнеполитических заявлений команды Байдена в переходный период. В ходе предвыборной кампании Байден обещал, что Соединённые Штаты возглавят гуманитарные усилия в Сирии и приложат усилия к мирной реконструкции страны. Словом, как это и заведено в Демократической партии Америки, «будут за всё хорошее против всего плохого».

Но главный вопрос заключается не в том, что говорит Байден и представители его администрации, а в том, что реально им позволят сделать в сирийском конфликте те «некоронованные короли Америки», которые и привели нынешних обитателей Белого дома к власти. И тут просто необходимо вспомнить про недавнее совсем прошлое. Еще в бытность Байдена вице-президентом при Обаме в истеблишменте США сложился консенсус, что американские вложения в Ближний Восток не дают должной отдачи. А потому Вашингтону нужно переходить к более расчетливой политике, сокращая свои военные и политические обязательства в регионе. В определенной мере Трамп и попытался этого достичь. Он отошел от акцента, который делал Обама на смене режима Асада в Сирии, и даже прекратил поставки военной помощи сирийской оппозиции. Но это был максимум возможного из того, что ему позволили сделать, в том числе – и те же «медные каски» в Пентагоне, которые не останавливались перед прямым обманом Верховного Главнокомандующего, когда его решения шли вразрез с их планами. А потому обратной стороной этой политики для Дамаска стало принятие Трампом «закона Цезаря», удушающий подорванную войной и коррупцией сирийскую экономику, да и про американские ракетные удары по сирийским объектам в тот период забывать не стоит.

Смена режима в Дамаске, устранение российского и иранского влияния в Сирии, поддержка местных курдских формирований как инструмента давления на Турцию – вот главные задачи американского «глубинного государства» в Сирии. И с учетом этого – все заявления Байдена об изменении американской политики в отношении Дамаска являются чистой воды декларациями, политической гомеопатией. Время предвыборных лозунгов прошло и истинная позиция администрации Байдена, как сообщил её представитель влиятельному Newsweek, заключается в следующем: во-первых, «мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая экономическое давление, чтобы добиться проведения полноценных реформ и привлечения к ответственности режима Асада»; во-вторых, «США и международная коалиция по разгрому ИГИЛ продолжают взаимодействовать с нашими все более боеспособными местными партнерами для оказания постоянного давления на оставшиеся формирования ИГИЛ в Сирии с тем, чтобы добиться решающего поражения ИГИЛ».

То есть и санкции сохранятся, и из Сирии американцы не уйдут, и местные курдские формирования они будут поддерживать по-прежнему, разве что – чуть-чуть менее демонстративно. Именно это диктует Байдену «глубинное государство», достаточно вспомнить письмо 54-х сенаторов США, направленное в адрес американского президента 9 февраля, в котором, в частности, говорится: Эрдоган «атаковал поддерживаемых США курдов, борющихся с ИГИЛ в Сирии». Это одна из самых открытых публичных поддержек курдских «Отрядов народной самообороны» в Сирии со стороны американских законодателей за последнее время. И демонстрация того, что на них продолжают серьезно рассчитывать в ведении игры с Турцией. А потому совершенно не стоит всерьез воспринимать заявления представителей Пентагона о том, что «900 военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны США, находящиеся в регионе, не уполномочены оказывать помощь какой-либо другой частной компании, включая её сотрудников или агентов, стремящихся разрабатывать нефтяные ресурсы в Сирии».