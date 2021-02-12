Coca-Cola начнет продавать напитки по-новому

Компания Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке. Тест новой упаковки начнется этим летом, пишет BBC.

Прототип бумажной бутылки создала датская Paper Bottle Company. Она содержит тонкий пластиковый вкладыш, но компания стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку без пластика. Coca-Cola разольет свой напиток Adez в две тысячи бутылок от Pobaco. Сначала они будут продаваться через розничную сеть в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé стали мировыми лидерами по загрязнению планеты пластиком. Около 15 тысяч волонтеров нашли и проанализировали состав выброшенного пластика в 55 странах. Мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 из 55 стран.