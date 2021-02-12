Как выглядит освобожденное село Чуллу в Агдаме фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало очередной видеорепортаж с освобожденных от оккупации территорий. Военное ведомство знакомит с селом Чуллу Агдамского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало очередной видеорепортаж с освобожденных от оккупации территорий. Военное ведомство знакомит с селом Чуллу Агдамского района Азербайджана.
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