Как выглядит освобожденное село Чуллу в Агдаме фото; видео

Министерство обороны Азербайджана опубликовало очередной видеорепортаж с освобожденных от оккупации территорий. Военное ведомство знакомит с селом Чуллу Агдамского района Азербайджана.