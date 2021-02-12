Вирус-мутант добрался до Ирана

В Иране распространился «британский» штамм коронавируса. Об этом на заседании в формате видеоконференции с ректорами медицинских университетов сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки, передает Trend.

По словам министра, недавняя смерть из-за мутировавшего вируса 71-летней женщины в Тегеране, подобные случаи в городе Абйек провинции Газвин и городе Хешгерд провинции Альборз доказывают распространение нового штамма в Иране.

«Это серьезный сигнал тревоги. Новый штамм коронавируса "обезоружил" самую сильную систему здравоохранения в Европе. Для Ирана начинаются нелегкие дни, поэтому необходимо быть готовыми к борьбе с ним», - сказал Намаки.