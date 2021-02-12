Обсуждены вопросы разминирования освобожденных территорий

Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как передает Trend, присутствовавший на заседании председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов подробно рассказал о работе, которую проводит агентство, руководствуясь поручениями президента.