МВД о ношении масок на открытом воздухе

Заявление представителя TƏBİB о ношении медицинской маски на открытом воздухе - его личное мнение. Об этом сказал журналистам начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с ношением масок есть решение Кабинета министров. В общественных местах, на открытых пространствах и открытом воздухе нужно носить маску: "В этой связи TƏBİB сделал официальное заявление, что это является личным мнением лица, сделавшего заявление. То есть данное заявление не отражает официальную позицию TƏBİB. Поэтому в обществе не должно возникать путаницы. Пандемия еще не закончилась, поэтому правила должны строго соблюдаться, чтобы государство могло продолжить следующие меры по смягчению. Это зависит от каждого из нас, и предпринятое до сего дня не должно быть напрасным. Каждый гражданин обязан правильно использовать медицинские маски. Это законодательная норма. Если определенное лицо не использует соответствующие маски в общественных местах и будет обнаружено полицией, то в отношении его будут приняты меры в соответствии с законом".