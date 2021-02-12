Армянский командир бросил своих солдат. Их встретили азербайджанские спецназовцы

Экс-командир одной из стрелковых дивизий ВС Армении обвиняется в превышении должностных полномочий и преступном бездействии.

Детали уголовного дела сообщает в субботу Следственный комитет Армении, отмечая, что теперь уже бывший высокопоставленный военный вопреки своим обязанностям не встретил отправленную к нему 11 октября 2020 года группу из 72 военных под Гадрутом.

«Фактически командование бросило их на произвол судьбы. В итоге военные попали под обстрел противника и натолкнулись на азербайджанских диверсантов. В результате часть из них погибла, остальная часть пропала без вести.

Экс-командиру дивизии предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 (злоупотребление властью, превышение полномочий или бездействие власти) Уголовного кодекса Армении.

В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде», - говорится в сообщении Следственного комитета.