Сегодня в рамках 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги был сыгран центральный матч всего третьего круга – на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встречались « Карабах » и «Нефтчи».

Перед матчем агдамцы опережали бакинский клуб на 2 очка и в случае победы оторвались бы от главного преследователя. Однако «Нефтчи», вылетев из Кубка Азербайджана, максимально настроился на игру с чемпионом и победил 2:1.

На 28-й минуте Намик Алескеров, воспользовавшись несогласованными действиями Бадави Гусейнова и Максима Медведева, отправил мяч в ворота «Карабаха». Хозяева сравняли счет на 58-й минуте. Махир Эмрели в спорном эпизоде протолкнул мяч в сетку. Были подозрения, что в этот момент находившийся рядом Медведев находился в офсайде.

Второй гол «Карабах» пропустил из-за глупости защитника Кевина Медины. Тот в своей штрафной площади боднул головой соперника, за что был удален, а Намик Алескеров на 72-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти.

Удаление Медины было далеко не единственным в матче. Всего в игре было показано четыре красные карточки. Уже на 22-й минуте с поля был изгнан футболист «Нефтчи» Омар Булудов. После удаления Медины «Нефтчи» лишился еще двух игроков: вторые желтые карточки получили Мамаду Кане (74-я минута) и Воислав Станкович (90+4). «Нефтчи» доигрывал матч в восьмером, но все же удержал победу и вышел в лидеры чемпионата.

Также сегодня «Сумгаит» разгромил «Сабах» - 3:0. Завтра состоятся еще два матча: «Габала» - «Кешля» и «Зиря» - «Сабах».

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 30 очков (15 матчей)

2. «Карабах» - 29 (14)

3. «Зиря» - 23 (14)

4. «Сумгаит» - 22 (15)

5. «Габала» - 15 (14)

6. «Сабаил» - 13 (15)

7. «Кешля» - 13 (14)

8. «Сабах» - 13 (14).