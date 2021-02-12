The Independent извинилась перед Абрамовичем

Британская газета The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против российского миллиардера надо ввести санкции.

Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович «носильщик чемоданов с незаконным богатствами президента Путина». Представители Абрамовича заявили об отсутствии оснований для подобных утверждений, говорится в тексте.

The Independent также сделает пожертвование в благотворительную организацию, выбранную миллиардером, и возместит его судебные издержки