В Шуше пропала Марал Наджарян

В армянских СМИ появилась новая информация о гражданке Ливана Марал Наджарян, пропавшей без вести во время Второй карабах ской войны в Шуше.

Как сообщает азербайджанский сайт Azvision.az, женщина, принимавшая участие в боевых действиях против Азербайджана, находится в плену и информация о ее освобождении не соответствует действительности.

«Сотрудники Красного Креста (МККК) из Ливана посетили Марал. Они сообщили о ней ее семье. Однако Марал не была освобождена. Об этом говорит сестра Марал Ани Наджарян», - пишут армянские сайты.

Следует отметить, что гражданка Ливана Марал Наджарян приехала в Карабах со своим мужем, чтобы воевать против Азербайджана. Сообщается, что он участвовал в боях за Шушу, после чего пропал без вести.