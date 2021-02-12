Opera Euro Rapid: Теймур Раджабов выиграет в матче за 3-е место

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов начал сегодня борьбу за 3-е место на онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid.

Его соперник – француз Максим Вашье-Ляграв. Чтобы выявить победителя первого матча, Раджабов и Вашье-Ляграв проведут максимум четыре партии с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Два поединка уже завершились. В первом противники сыграли вничью, а во втором Теймур белыми одержал победу и вышел вперед – 1,5:0,5. В эти минуты разыгрывается третья партия.

Второй матч состоится завтра. Задача – победить в одном из матчей и не проиграть в другом. Если же будет ничья, то оппоненты сыграют две партии в блиц. Если и они не определят сильнейшего, то победитель будет выявлен в «Армагеддоне», где белым обязательно надо выигрывать, а черных устраивает и ничья.

В полуфинале Раджабов проиграл американцу Уэсли Со – 1,5:2,5 и 1:2. А в четвертьфинале наш шахматист победил голландца Аниша Гири. Два матча в быстрые шахматы завершились вничью 2:2, а в блице Раджабов оказался сильнее – 1,5:0,5.

Максим Вашье-Ляграв в четвертьфинале уверенно прошел армянина Левона Ароняна, а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступил чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Напомним, на предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе была одна победа и 14 ничьих, в том числе и с Вашье-Лягравом, который с 8,5 очка занял 5-е место.

Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд текущего соревнования равен 100 тысячам долларов.

Второй турнир серии под названием Airthings Masters, который завершился в январе, выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.