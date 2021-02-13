Необычное явление природы: «Ледяной вулкан» в Казахстане!

Фото и видео с этого места уже облетели и СМИ, и соцсети, природное образование манит к себе толпы туристов. Название вулкана предполагает горячий источник, который извергает из-под земли магму или, как в Азербайджане, грязевые потоки. Но в Казахстане такой вулкан источает холод.

А вот в Казахстане этой зимой появился «ледяной вулкан»!

В Азербайджане и за его пределами хорошо известны грязевые вулканы - природное явление, привлекающее туристов своим необычным видом. Указом президента Ильхама Алиева, как известно, создан и Государственный природный заповедник грязевых вулканов Баку и Апшеронского полуострова.

Ледяная горка высотой около 14 метров возникла естественным образом в результате морозной погоды, которая способствовала возникновению такого явления. Гора сформировалась благодаря воде из подземного горячего источника, которая, выходя на поверхность, замерзала в воздухе. Интересно то, что несмотря на морозы, вода все еще выходит на поверхность земли и делает выросшую горку похожей по форме на вулкан, из которого обычно поднимается дым.

Нетипичное явление можно увидеть в поселке Кегень близ Алматы, недалеко от границы с Китаем и Кыргызстаном.

В последнее время температура колеблется здесь около 0 градусов, и это благоприятствует сохранению «ледяного вулкана». Морозная погода не мешает туристам, которые едут, чтобы увидеть новое чудо природы. Многие выкладывают фото и видео в социальные сети, восхищаясь явлением.

Надо заметить, что из-за перепада температуры наружного воздуха и горячей воды, бьющей из-под земли круглый год, из жерла «вулкана» идет пар, он как будто дымит, и этим еще более напоминает традиционные вулканы.

Подобный этому, но значительно меньший по размеру «вулкан» возникал здесь и в прошлые годы. Но местные жители говорят, что в отличие от прошлогоднего, из этого выбрасываются мелкие частицы воды, что позволяет говорить о похожести ледяного собрата на обычные извергающиеся вулканы. Разница в том, что алматинский «ледяной вулкан» ничем не грозит ни сельчанам, ни окружающей среде.

В сети Instagram выложено видео, снятое с дрона, сопровождаемое романтической музыкой.

Скоро кончится зима, растает «ледяной вулкан», и туристам снова придется ждать следующей зимы, чтобы приехать и любоваться необычным явлением.