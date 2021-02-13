Газета «Ени Мусават» рассказала о миллионах экс-спикера Октая Асадова

Издание «Ени Мусават» пишет, что экс-спикер Милли Меджлиса Октай Асадов в ближайшее время будет арестован. Издание пишет, что у эк-спикера есть все основания опасаться ареста после того, как в СМИ попала информация о его активах в стране и за рубежом, и ареста ряда бывших высокопоставленных чиновников.

Издание пишет, что после того, как Октай Асадов лишился поста спикера Милли Меджлиса, он почти не участвует в заседаниях парламента и не покидает свой роскошный особняк, который расположен на площади в 3-4 гектара. Данное поместье состоит из двух роскошных вилл, чайного домика, большого бассейна, небольших вилл для близких, фитнес-зала и бильярдного салона. Автор статьи подчеркивает, что Октай Асадов является президентом Федерации тенниса, и на каждой его вилле есть теннисный корт. Так, в поселке Шувелян на вилле бывшего спикера парламента есть два корта – открытый и закрытый. Эти корты строили иностранные специалисты.

Автор статьи подчеркивает, что супруга экс-спикера Земфира Асадова договорилась о покупке за 1 миллион 825 тысяч долларов двухкомнатной квартиры в Нью-Йорке на площади Линкольна, но в последний момент эта сделка сорвалась.

По сведениям издания, зять Октая Асадова Мехман Годажев является обладателем надвижимости в одном из самых дорогих районов Лондона - St. Johns Wood. Данная недвижимость оценивается в 1 миллион фунтов. В том районе живут самые богатые люди Британии, поп-звезды и известные актеры. В документах о покупке пентхауса говорится, что он был приобретен за 1 миллион фунтов в день рождения Мехмана Годжаева. Автор статьи приходит к выводу, что эти роскошные апартаменты были подарены зятю экс-спикера. В статье говорится, что пентхаус зятю подарила Земфира Асадова, которая в Баку работает заведующей детсадом.

Также в статье говорится, что зять Октая Асадова предпочитает передвигаться на автомобиле AUDI A8L WW12, стоимостью 200 тысяч евро.

В статье издания говорится, что Земфира Асадова владеет стриптиз-клубом в Москве, который расположен на улице Баку. Сообщается также, что московская полиция провела в стриптиз-клубе «Каприз» спецоперацию против незаконного оборота наркотиков.

Этот основала компания Arizarum, основателем же этой компании является супруга экс-спикера. Данный клуб в то время был оценен в 10 миллионов 629 тысяч долларов.

Издание пишет, что одним из юридических и социальных адресов Земфиры Асадовой в Москве указан самый высокий жилой комплекс в Москве – «Триумф-палас». Земфира Асадова владеет в этом комплексе двумя фешенебельными квартирами, каждая из которых стоит 2-2,5 миллиона долларов.