Квартиру парижского коллекционера обокрали на €500 тысяч

В Париже неизвестные ограбили на 500 тыс. евро квартиру коллекционера, антиквара и телеведущей Каролин Маржеридон. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Воры вскрыли окно квартиры телеведущей и вынесли оттуда все ценности. Согласно заявлению полиции, из квартиры пропали драгоценности, наличные деньги, часы и дорогие кожаные изделия. Общий ущерб от ограбления составил более полумиллиона евро. Ведется расследование.

Маржеридон известна жителям Франции благодаря телепрограмме, выходящей ежедневно на телеканале France 2, в рамках которой специалисты оценивают антиквариат, а после выставляют артефакты на аукционны. Также она постоянно организовывает винтажные ярмарки и владеет несколькими магазинами.