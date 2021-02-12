Но теперь скандал вокруг болезненной темы рванул как бомба, можно сказать, в святая святых!

Виновных отстраняют от религиозной жизни, отдают под светский суд. В свет выходят документальные фильмы-расследования, публикуются книжки с шокирующими признаниями. Haqqin.az не раз писал об этом.

В последние годы католическую церковь сотрясают скандалы, связанные с насилием со стороны духовных лиц, направленным на подростков, которые являлись служками в церквях.

Сейчас в сердце католического мира — Ватикане продолжается процесс о сексуальном насилии в пресеминарии св. Пия X, учебном заведении, где мальчики-подростки изучают теологию, историю религии и другие науки.

В последние дни в ходе рассмотрения дела было обнародовано письмо, которое одна из жертв послала Папе Римскому Франциску.

Процесс по этому делу начался в октябре 2020 года. В нем обвиняются священник Габриеле Мартинелли, который допустил сексуальное насилие по отношению к ученику учебного заведения, а также священник Эрнесто Радиче, который будучи ректором, покрывал насильника.

События такого рода происходили в стенах Апостольской столицы в 2010-2012 годах. Это первый подобный процесс в Ватикане. И потому он привлекает пристальное внимание международных медиа и общественности.

Пресеминария - это школа, находящая на территории Папского государства, где юные мальчики учатся и готовятся к принятию сана священника. Одновременно, они исполняют обязанности служек в соборе святого Петра и поют в папском хоре.

Суть дела громко прозвучала в 2017 году, когда была описана в одной из книжек, изданных в Италии. Жалобу подал молодой поляк, а также еще два других бывших ученика.

В ходе расследования была обнародована часть корреспонденции между предполагаемыми жертвами и обвиняемым. Там же было представлено письмо жертвы к Папе Римскому, в котором тот описал изнасилование.

Как можно прочесть в корреспонденции, датированной 9 июня 2017 года это происходило чаще всего ночью в интернате пресеминарии. Мартинелли появлялся в постели ученика и дотрагивался до его интимных мест. «Иногда я находил в себе силы противиться, но это всегда приводило к мести», - писал юноша. Как отметил пострадавший, о таком поведении он сообщал ректору, но тот не реагировал на это.

Жертва искала помощи у епископа Диего Колетти, бывшего ординатора диецезии Комо,а также у епископа Витторио Ланзани, секретаря Фабрики св.Петра. Вскоре, после обращения к иерархам, жертва была без повода убрана из хора «Джулия» - того самого, который поет во время мессы и торжественных богослужений в соборе святого Петра.

Как описывал молодой мужчина, его страдания не кончились и после того, как он покинул пресеминарию. Он рассказал, что его все время мучают ночные кошмары, нарушения сна и приступы паники.

Письмо понтифику он написал в момент отчаяния прямо перед запланированным на июнь 2017 года рукоположением в священники Мартинелли. Но письмо никак не помешало, и в результате проведенной церемонии Мартинелли был рукоположен в сан священника.