Как сообщают мировые медиа, проект вошел в первую фазу. Цель — создание беспилотного воздушного судна типа UAV (unmanned aerial vehicle), так называемого дрона, способного нести ракеты класса «воздух-воздух».

Если проект успешно завершится, то он сможет изменить баланс военных сил в мире.

Американское исследовательское агентство DARPA работает над оригинальными решениями в области новых технологий для армии США. Как стало известно haqqin.az, агентство получило от Пентагона контракт на создание футуристического дрона LongShot, который будет способен запускать ракеты «воздух-воздух».

Компания DARPA предложила конкурентный контракт по работам над футуристическим дроном трем известным авиастроительным фирмам: General Atomic, Lockheed Martin и Northrop Grumman. На революционный проект для военно-воздушных сил США обратил внимание Komputerswiat.

Если какой-то из этих фирм удастся спроектировать и произвести такую необычную машину, то она сможет обеспечить значительное увеличение эффективности и увеличение дальности для атак американских ВВС, причем одновременно обеспечивая безопасность пилотируемых самолетов.

При этом классические истребители с пилотом в кабине кружили бы на большем отдалении от целей, а дрон, оснащенный ракетами «воздух-воздух», мог бы подлететь на меньшее расстояние и вести обстрел цели с использованием такого вооружения.

Представители агентства DARPA не скрывают — в будущем эта программа могла бы изменить принципы воздушного боя, которые до сих пор предусматривают использование пилотируемых самолетов.

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне и опыт азербайджанской армии уже изучаются экспертами и военными во всем мире. Масштабное применение беспилотников совершило решающий перелом на театре военных действий и обеспечило эффективное наступление на позиции противника.

Как видно из поступающих сообщений, в мире после Второй карабахской войны набирает обороты гонка по созданию новых видов наземных вооружений, в том числе беспилотников разных типов и назначения. Американское агентство, получившее заказ Пентагона на разработку и производство необычного дрона, явно становится лидером в области военно-воздушных новинок.

Правда, пока неясно, кто примет этот вызов и вступит в соперничество с ним.