«Было бы большой честью...»: Илон Маск пригласил Путина поговорить

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в публикации в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив главу российского государства Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse. Об этом пишет ТАСС.

"...не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?" - написал он.

"Было бы большой честью поговорить с вами", - добавил Маск на русском языке.