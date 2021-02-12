Еврокомиссар: закрытие границ не защитит от вируса

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес со скепсисом отозвалась о решении Германии ввести проверки на границах с Австрией и Чехией, чтобы избежать распространения в стране новой, южноафриканской разновидности коронавируса. Об этом пишет Дойче велле.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но при этом фактом остается и то, что от вируса невозможно защититься при помощи закрытых границ", - сказала она в интервью газете Ausgsburger Allgemeine.

По словам Кириакидес, лучшей защитой от коронавируса является прививка и соблюдение гигиенических предписаний.