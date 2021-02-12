Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 09:27

Похоже, политические страсти в Штатах постепенно утихают – боевые действия на улицах прекратились, активисты BLM и суровые белые республиканцы с пулеметами наперевес больше не стоят на улицах американских городов, порождая cюрреалистичные ожидания кровавой гражданской бойни. Конечно, сложностей будет много, особенно там, что со стороны не видно - вроде предполагаемых регуляций, которые обязуют Голливуд задействовать в съемках фильмов такое-то количество черных, религиозных, этнических и прочих меньшинств, и прочее. Издержки очередной попытки Америки излечиться от своего наследственного заболевания – расизма… Все у них обязательно устаканится, и будут американцы жить, как прежде, - благополучно, самодовольно и безразлично к чужим невзгодам. Но сейчас речь не об них, а о нас, любимых, то есть о пост-СССР.

И в этом самом «пост» очень любят рассуждать о США как «глубоко разделенной стране», где по две стороны баррикад абсолютно противоположно мыслящие люди – либералы и консерваторы, жители крупных мегаполисов и небольших городков. В конечном же итоге – попросту демократы и республиканцы. Но если раньше линией разлома со стороны воспринималась раса - белые и цветные, то сейчас совершенно очевидно, что белые сами по себе разделены не меньше.. Хотя терминология в этом случае явно ошибочна: США - страна никакая не «разделенная», а совершенно нормальная, где люди, как и везде, думают по-разному и придерживаются различных позиций. И так было всегда, просто мы, жители пост-СССР, с нашей низкой политической культурой никогда не понимали типичных для американских фильмов сентенций вроде «Как ты можешь за него выходить замуж, он же республиканец!» или «Она хорошая девушка, но ее отец – демократ». И лишь сейчас, на фоне событий прошлого года, начинаем понимать, что это никакое не киношное кокетство, а реальная жизнь, и что американцы действительно очень разные и для них «демократ» или «республиканец» - это не просто ничего не значащее определение, а совершенно четкое отличие в мировоззрении и системе ценностей. И это не разделенность, это норма жизни. Америку делает сильной именно мирное сосуществование двух полюсов – демократов и республиканцев. И каждый из представителей этих двух групп хорош на своем месте – демократы создают новые технологии и инновационную экономику, республиканцы добывают нефть, плавят металл, производят машины и станки. Демократы дают стране ощущение свободы, республиканцы эту свободу защищают с оружием в руках, демократы играют соул и блюз, республиканцы – тяжелый рок…

Все на своем месте, каждый выполняет свою функцию. Уберите один из элементов этой мозаики – и целостная картина рухнет. Это касается не только Америки, хотя в Штатах более заметно. Все развитые общества делятся на консерваторов и либералов, на население крупных мультикультурных мегаполисов и жителей небольших местечек, где французы – это французы, немцы – это немцы, а англичане – англичане. И каждая из этих крупных групп социума имеет свою политическую партию, которая выражает ее интересы. На этом фоне политическая культура постсовка выглядит совсем уж грустно. В наших краях название политической партии ничего не значит, а большая часть населения четких политических взглядов вообще не имеет. Традиционные представления о жизни никакой роли не играют, так как в политические взгляды не конвертируются. Например, сторонник сближения с Россией параллельно может голосовать за партию, которая считает необходимым вступление в НАТО, клинический гомофоб за партию, которая к сексуальным меньшинствам относится вполне спокойно. Среднестастический постсовок не видит связи между своими личными взглядами и решениями политического характера и, соответственно, выбирает либо яркого лидера, либо несбыточные обещания. Так же ведет себя и наш политический рынок. Партия может называться как угодно, но это ничего на значит – она может одновременно быть правой и требовать сокращения налогов, и левой, но настаивать на увеличении социальных расходов. И это только самый наглядный пример. Название партии в постсовке, как правило, не имеет никакого отношения к реальной жизни. В Грузии был один известный политик, который в 2001 году создал Социалистическую партию. К социализму он лично никакого отношения не имел и, более того, владел крупной строительной компанией, которая выстраивала обвалившуюся позже финансовую пирамиду. В конце концов в эфире одной из телекомпаний его спросили: «А почему вы назвали партию социалистической?». Большинство политиков на пространстве постсовке начали бы чирикать, что они сторонники социальной справедливости, увеличения государственных расходов на нужды самой уязвимой части общества и прочие правильные благоглупости. Однако наш социалист не был профессиональным политиком, а был известным веселым городским парнем, поэтому прямо и цинично ответил: «Все остальные приличные названия уже были разобраны другими организациями, вот и пришлось называть тем, что осталось»… Так что если в названии постсоветской партии упоминается слово «республиканская», не удивляйтесь, обнаружив, что она поддерживает восстановление монархии, и не поражайтесь тому, что коммунисты бегают по улицам с иконами, а либерал-демократы требуют удавить геев. Все это просто слова, которые никакого значение не имеют. Как-то раз вокалиста известной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса упрекнули в том, что в ее ранних альбомах часто встречаются откровенно абсурдные, ничего не значащие тексты, на что он ответил: «В песнях должны быть хоть какие-то слова, без текста песен быть не может, вот иногда и приходится…».