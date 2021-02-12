Врач назвала неожиданную пользу кофе
Российский диетолог Нурия Дианова рассказала о неожиданной пользе кофе для похудения. Об этом пишет RT.
По ее словам, если люди хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, будет усиливать частоту сердечных сокращений.
«Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определенном коридоре ЧСС», — сказала российский врач.
Также она рассказала, сколько чашек кофе можно можно пить в день без вреда для здоровья. Если рассматривать напиток как психовозбуждающее средство, то не стоит превышать двух чашек в день. В противном случае может сформироваться зависимость, которая приведет к истощению нервной системы. В идеале же вторая порция напитка должна употребляться не позднее полдника, и отказаться от его употребления за шесть часов до сна.