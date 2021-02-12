Впервые с 1968 года: Эйфелева башня сменит свой цвет

Эйфелева башня впервые с 1968 года сменит цвет. С коричневато-ржавой она станет золотой. Об этом пишет Time Out.

Сообщается, что ремонт башни приурочен к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Во время Олимпийских игр Эйфелева башня станет фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.