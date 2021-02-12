Впервые с 1968 года: Эйфелева башня сменит свой цвет
Эйфелева башня впервые с 1968 года сменит цвет. С коричневато-ржавой она станет золотой. Об этом пишет Time Out.
Сообщается, что ремонт башни приурочен к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Во время Олимпийских игр Эйфелева башня станет фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.
Однако перед покраской башни придется снять 19 слоев старой краски, и уже одно это значительно снизит вес всей конструкции.
Главная достопримечательность Парижа состоит из 18 тысяч металлических деталей, которые скреплены 2,5 млн заклепок.
Как правило, на окрашивание уходит 60 тонн краски. В этот раз решили совместить полезное с красивым. Преображение Эйфелевой башни будет стоить примерно 50 миллионов евро. Новый наряд “пастушка облаков” получит в 2022 году.