Уже свыше 109 млн человек в мире болеют коронавирусом

Коронавирусом в мире по состояние на воскресенье, 14 февраля, заразилось 109 106 464 человека, из них болезнь победили 81 130 802 человека, летальных случаев - 2 405 463. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 372 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заразившихся в США, Бразилии и Франции.

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США (484 200), Бразилии (238 532) и Мексике (173 771).