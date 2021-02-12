Азербайджанцы должны знать: вот в чем превосходство китайской вакцины haqqin.az из Пекина, наша корреспонденция
«По состоянию на среду 4 февраля в нашей стране были привиты 31,23 млн человек, относящихся к приоритетной категории граждан», - заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. Спустя неделю число вакцинированных в Китае превысило 41 миллион человек.
Голос профессора Ли Бяо, одного из самых титулованных китайских специалистов по вакцинам, звучал в разговоре со мной, устало, но бодро: «Вакцинация идет успешно. Порог недоверия населения преодолён, и сейчас наша главная задача – административная работа, то есть – организация масштабной сети пунктов вакцинации граждан, от мегаполисов до самых отдаленных деревень».
- Позвольте, профессор, а было недоверие со стороны населения? - с удивлением спросил я.
- Люди везде остаются людьми, - хмыкнул профессор. – Неужели вы думаете, что страх перед прививками от коронавируса, страх перед вакцинацией в Китае был меньше, чем на Западе и даже в Азербайджане?
Я рассказал профессору о недоверии определенной части азербайджанской общественности и дискуссиях развернувшихся в соцсетях в Баку. Хотя идентичные жаркие споры о безопасности вакцинации разворачивались и в самом Пекине. Страх перед вакцинацией остается и по сей день.
И это действительно так. После начала вакцинации китайские социальные сети бурлили, обсуждая эту тему. Принято считать, что в них нет свободы и они жёстко мониторятся властями, но это не так. Палитра мнений там была самая разнообразная – от откровенных «антипрививочников» до горячих энтузиастов вакцинации, и перепалок и эмоций было предостаточно. И то, что вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае еще в Х веке нашей эры – накал страстей не ослабляло ничуть.
За разработку вакцины китайские ученые взялись раньше всех, поскольку именно Китай стал первой страной в мире, по которому пандемия ударила первой, внезапно и жёстко. И когда в других странах надеялись, что пронесет, обойдет стороной, что коронавирус опасен только для китайцев – научные лаборатории работали круглосуточно.
А когда страна как героев торжественно встречала врачей-добровольцев из Уханя – китайские ученые уже получили первые результаты работы с вирусом. Чему немало способствовала политика руководства КНР. «Всё, что нужно для достижения результатов – финансы, оборудование, кадры – всё это у наших ученых должно быть», - сказал на одном из совещаний Председатель Си Цзиньпин. Китай столкнулся с вызовом – и он на него ответил. Накал усилий и вложений при разработке китайской вакцины мало чем отличался от накала в атомном проекте прошлого века.
Профессор Сэн Сань, сформулировавший методику создания вакцины от коронавируса, скончался прямо за рабочим столом в лаборатории. 71 год, сердце не выдержало напряжения – но главное дело в своей жизни он совершить успел. Основные требования к эффективности вакцин от короны были выработаны. Дальше пришел черед технологий.
Как известно, вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции - конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты.
То есть, двигаться предстояло по двум направлениям – разрабатывать вакцину как с убитыми микроорганизмами, так и с ослабленными. Оба направления были одинаково перспективными – но различались по степени их переносимости организмом.
Вот как описывает студент-доброволец Ян Моудэ свои впечатления от вакцины с ослабленным микрооорганизмом: «В моем случае заметные побочные эффекты начались к 2 часам ночи, т.е. примерно через 8-10 часов после укола: начался озноб, а за пару часов до этого — легкая ломота в мышцах.
Чем сильнее колотил озноб, тем больше было радости от того, что получил вакцину. Выиграл главную лотерею 2020-го!
Необычное ощущение, когда испытываешь полный комплекс симптомов болезни: озноб, рост температуры, головную боль, учащенное сердцебиение, но при этом не ощущаешь никаких негативных эффектов от патогенных микробов.
При этом сам аденовирус не активный, то есть, он не может размножаться и вредить телу своей жизнедеятельностью, поэтому вся реакция организма на укол — это работа иммунитета.
Мысли в больной голове оставались ясными, поэтому увлеченно наблюдал работу системы обеспечения теплового режима организма».
Для Ян Моудэ прошло успешно, но китайским ученым стало ясно – да, эта вакцина работает, она эффективна почти на 90%, но – она годится только для сравнительно молодого и здорового организма, у которого нет хронических заболеваний. Для людей же старше 35-ти, да еще и с набором хронических недугов – нужно что-то мягче. Лучше всего – с инактивированными, то есть – убитыми микроорганизамами.
Ведь инактивация вируса - один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.
Задача была решена - CoronaVac производства компании Sinovac Biotech в Бразилии показала эффективность около 78 процентов, в Индонезии – около 70, в Турции и ОАЭ – более 75%.
Китайская Vero также создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.
Что же касается использования ослабленных микроорганизмов, той вакцины, действия которой испытал на себе Ян Моудэ, то это препарат Ad5-nCoV или Convidecia, разработанный компанией CanSino Biologics в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологий - векторная вакцина на основе аденовируса 5-го типа.
В ней безвредный аденовирус выступает вектором, который несет в себе генетическую информацию коронавируса SARS-CoV-2, доставляет в клетки реплицируемые поверхностные белки патогена и запускает иммунную реакцию. Этим препаратом с июня 2020 года вакцинируют китайских военнослужащих – на сегодняшний день никаких тревожных сигналов не поступало. Более того, молодые люди по всему Китаю, особенно студенты, стремятся получить именно эту вакцину.
В целом же, о чем крайне редко говорят в западных СМИ, китайские вакцины получили одобрение со стороны научного сообщества и важных партнеров страны.
Что же до «демонизация» успехов Китая на этом направлении, слухах и домыслах, то очереди на вакцинацию в Китае – лучший ответ всем измышлениям. К тому же, из распространяемого негатива слишком уж явно торчат уши коммерческих интересов западной БигФармы. Ведь каждая прививка китайской вакциной – это потеря ими сверхприбылей, на которые они рассчитывали. Тут уж каких только ужасов от отчаяния не насочиняешь…