Шэн Сию, специально для haqqin.az 09:56

«По состоянию на среду 4 февраля в нашей стране были привиты 31,23 млн человек, относящихся к приоритетной категории граждан», - заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. Спустя неделю число вакцинированных в Китае превысило 41 миллион человек.

Голос профессора Ли Бяо, одного из самых титулованных китайских специалистов по вакцинам, звучал в разговоре со мной, устало, но бодро: «Вакцинация идет успешно. Порог недоверия населения преодолён, и сейчас наша главная задача – административная работа, то есть – организация масштабной сети пунктов вакцинации граждан, от мегаполисов до самых отдаленных деревень». - Позвольте, профессор, а было недоверие со стороны населения? - с удивлением спросил я. - Люди везде остаются людьми, - хмыкнул профессор. – Неужели вы думаете, что страх перед прививками от коронавируса, страх перед вакцинацией в Китае был меньше, чем на Западе и даже в Азербайджане? Я рассказал профессору о недоверии определенной части азербайджанской общественности и дискуссиях развернувшихся в соцсетях в Баку. Хотя идентичные жаркие споры о безопасности вакцинации разворачивались и в самом Пекине. Страх перед вакцинацией остается и по сей день. И это действительно так. После начала вакцинации китайские социальные сети бурлили, обсуждая эту тему. Принято считать, что в них нет свободы и они жёстко мониторятся властями, но это не так. Палитра мнений там была самая разнообразная – от откровенных «антипрививочников» до горячих энтузиастов вакцинации, и перепалок и эмоций было предостаточно. И то, что вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае еще в Х веке нашей эры – накал страстей не ослабляло ничуть.

За разработку вакцины китайские ученые взялись раньше всех, поскольку именно Китай стал первой страной в мире, по которому пандемия ударила первой, внезапно и жёстко. И когда в других странах надеялись, что пронесет, обойдет стороной, что коронавирус опасен только для китайцев – научные лаборатории работали круглосуточно. А когда страна как героев торжественно встречала врачей-добровольцев из Уханя – китайские ученые уже получили первые результаты работы с вирусом. Чему немало способствовала политика руководства КНР. «Всё, что нужно для достижения результатов – финансы, оборудование, кадры – всё это у наших ученых должно быть», - сказал на одном из совещаний Председатель Си Цзиньпин. Китай столкнулся с вызовом – и он на него ответил. Накал усилий и вложений при разработке китайской вакцины мало чем отличался от накала в атомном проекте прошлого века. Профессор Сэн Сань, сформулировавший методику создания вакцины от коронавируса, скончался прямо за рабочим столом в лаборатории. 71 год, сердце не выдержало напряжения – но главное дело в своей жизни он совершить успел. Основные требования к эффективности вакцин от короны были выработаны. Дальше пришел черед технологий.

Как известно, вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции - конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты. То есть, двигаться предстояло по двум направлениям – разрабатывать вакцину как с убитыми микроорганизмами, так и с ослабленными. Оба направления были одинаково перспективными – но различались по степени их переносимости организмом. Вот как описывает студент-доброволец Ян Моудэ свои впечатления от вакцины с ослабленным микрооорганизмом: «В моем случае заметные побочные эффекты начались к 2 часам ночи, т.е. примерно через 8-10 часов после укола: начался озноб, а за пару часов до этого — легкая ломота в мышцах. Чем сильнее колотил озноб, тем больше было радости от того, что получил вакцину. Выиграл главную лотерею 2020-го! Необычное ощущение, когда испытываешь полный комплекс симптомов болезни: озноб, рост температуры, головную боль, учащенное сердцебиение, но при этом не ощущаешь никаких негативных эффектов от патогенных микробов. При этом сам аденовирус не активный, то есть, он не может размножаться и вредить телу своей жизнедеятельностью, поэтому вся реакция организма на укол — это работа иммунитета. Мысли в больной голове оставались ясными, поэтому увлеченно наблюдал работу системы обеспечения теплового режима организма». Для Ян Моудэ прошло успешно, но китайским ученым стало ясно – да, эта вакцина работает, она эффективна почти на 90%, но – она годится только для сравнительно молодого и здорового организма, у которого нет хронических заболеваний. Для людей же старше 35-ти, да еще и с набором хронических недугов – нужно что-то мягче. Лучше всего – с инактивированными, то есть – убитыми микроорганизамами. Ведь инактивация вируса - один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка. Задача была решена - CoronaVac производства компании Sinovac Biotech в Бразилии показала эффективность около 78 процентов, в Индонезии – около 70, в Турции и ОАЭ – более 75%.