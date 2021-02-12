Алексей Венедиктов: "Путин очень гордится историей с Карабахом"

На закрытой встрече с российскими журналистами президент РФ Владимир Путин назвал три вещи, которыми он гордится. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Очень доволен вакциной. Очень доволен. Историей с вакциной. Очень доволен, гордится историей с Карабахом. И гордится новыми видами оружия. Вот три позиции, которые в плюс за 2020 год", – сказал Венедиктов.

По словам главреда "Эха Москвы", Путин на встрече был "очень спокоен".

Закрытая встреча Путина с журналистами в режиме видеоконференции состоялась 10 февраля.