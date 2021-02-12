В Армении рассказали о новом землетрясении в Ереване

В ночь на 14 февраля, в 01:47 по местному времени, в 13 км к юго-западу от Еревана было зафиксировано очередное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 2,4. В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.

Накануне в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. Сильные толчки ощущались и в Ереване. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов.