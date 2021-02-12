Биткоин побил очередной рекорд: выше $49 тысяч

Стоимость биткоина к самому популярному стейблкоину USDT обновила исторический максимум, достигнув отметки $49 404, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Стоимость биткоина бьет рекорды в последние два месяца. В последнюю неделю взлету биткоина поспособствовала покупка этой криптовалюты компанией Tesla Илона Маска на $1,5 млрд. 8 февраля наплыв желающих купить криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

С начала года курс BTC вырос почти в полтора раза. Еще 2 января стоимость биткоина составляла $33 тыс.

