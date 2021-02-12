А помощь была значительной. В прошлом году по поручению главы государства предпринимателям была оказана поддержка в размере 358 млн манатов. Еще 115 млн манатов предпринимателям были предоставлены в виде льготных кредитов. В рамках мер по минимизации последствий пандемии COVİD-19 в течение года предпринимателям были предоставлены гарантированные кредиты на 169 млн манатов. Принято также решение о предоставлении предпринимателям процентной субсидии в размере 33 млн манатов.

В прошедшем году пандемия нанесла крупный ущерб глобальной экономике. Чтобы избежать серьезных потерь в Азербайджане правительство оказало помощь национальной экономике и субъектам предпринимательства, были запущены срочные налоговые льготы и другие механизмы. Несмотря на это, как заявил министр экономики Микаил Джаббаров, от воздействия глобального экономического спада ВВП страны снизился на 4,3%. И в немалой степени из-за того, что Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Но кризис сделал свое дело, надо поднимать экономику. Пандемия оказала влияние и на налоговые сборы, поступления которых в госбюджет в прошлом году составили 7 млрд 387,3 млн манатов, что на 3,7% меньше, чем в 2019 году. Правда, план по поступлениям в бюджет был перевыполнен на 2,7%» и составил 10,2% ВВП страны, то есть на 0,8% больше, чем в 2019 году. Причем доля налоговых поступлений по линии ненефтяного сектора (5 млрд 608,7 млн манатов) в общем объеме составила 75,9% против 70,8% в 2019 году. А в целом налоговые поступления по ненефтяному сектору составили 52,6% от общих ненефтяных доходов госбюджета. Сильно пострадал именно нефтяной сектор, что отразилось и на бюджете, и на экономике в целом, оздоровление которых требует новых подходов.

Все это и заставило правительство принять приоритетные направления развития экономики в этом году. Ликвидация последствий пандемии, восстановление экономической активности, возвращение к активной деятельности малого и среднего бизнеса - основные приоритетные направления, стоящие перед правительством в этом году. Реализация столь широкомасштабных программ в короткий срок требует пересмотреть стиль и методы работы. Но в ряде случаев, как отметил министр, эффективность управления все еще невысока, не в полной мере обеспечена прозрачность в сфере расходов компаний, тендерных процедур, во многих случаях они работают в убыток, хотя должны играть важную роль в формировании доходов бюджета. Деятельность многих госкомпаний не отвечает требованиям дня, о чем не раз открыто говорил и президент Ильхам Алиев. Как же достичь поставленной цели?

В первую очередь, повысить эффективность госкомпаний, что должно привести к достижению их рыночной стоимости. И перед правительством сегодня стоят такие задачи, как усиление контроля за заимствованиями госкомпаний, увеличение дивидендных выплат в госбюджет. А то поглощенным ими миллиардным субсидиям нет счета. Более того, при каждом удобном случае наши госкомпании без зазрения совести берут кредиты, в том числе и за пределами страны, не всегда тратя их на самые необходимые направления. Именно с этой целью и был создан в 2020 году Азербайджанский инвестиционный холдинг, призванный добиться повышения эффективности управления госкомпаний. И в скором времени, думается, мы увидим плоды деятельности этого холдинга, в подчинение которого переходят самые крупные госкомпании страны.

Историческая победа в Отечественной войне требует пересмотра планов экономического развития и с учетом освобожденных территорий в Карабахе и вокруг него. В первую очередь надо обеспечить устойчивое экономическое развитие. В постпандемический период за короткие сроки надо восстановить первоначальный уровень доходов и потребительской активности субъектов предпринимательства, что должно стимулировать создание новых рабочих мест. Второй важный фактор - оживление бизнеса и инвестиций, достижение быстрого роста ненефтяного сектора. Дальнейшее стимулирование производства ненефтяной продукции станет одним из главных приоритетов поощрения частных инвестиций.