Ученые опасаются, что вакцины от COVID устареют

Издание сообщило, что Великобритания, США и другие страны, которые разрабатывают или уже разработали вакцины от коронавирусной инфекции, сейчас ищут варианты их обновления для более эффективной защиты от мутировавшего вируса.

Вакцины от COVID-19 со временем устаревают из-за появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, передает Bloomberg.

По словам Кинча, сейчас у разработчиков есть инструменты для «модернизации» вакцин. Однако, чтобы препараты успевали за мутациями вируса, нужны альтернативные подходы для оперативного изменения вакцины. В частности, фармкомпании должны научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — цитирует РБК Кинча.

С ним согласен ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, занимающийся испытанием вакцин. По его словам, разработчики ищут универсальный препарат, который будет успешно противостоять разным штаммам коронавируса. Однако компании пока не знают, какие именно мутации получат широкое распространение в ближайшие месяцы.

