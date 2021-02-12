На этой неделе сообщалось, что Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля.

«Пандемия коронавируса, ставшая главным международным событием прошлого года, не сдает свои позиции, в наступившем 2021 году бросая человечеству все новые вызовы. В этой предельно драматичной и запутанной ситуации, когда в тугой узел оказались завязаны вопросы науки, медицины, фармацевтического бизнеса и большой политики, с инициативой проведения первого в мире исследования комбинации двух вакцин от коронавируса - российского «Спутник V» и британской AstraZeneca выступил Азербайджан. Предложенное Баку совместное использование двух ведущих мировых вакцин, которое может стать прорывом в битве с коронавирусом, начнется уже в феврале», - говорит Сергей Строкань.

По словам российского журналиста, быстрой победы на пандемией не предвидится и впереди долгие месяцы борьбы: «Помимо непредсказуемости самого коронавируса, второй проблемой, не позволяющей добиться быстрой победы над пандемией, остается неготовность мирового сообщества отбросить в сторону политические споры и конфликты и объединить усилия для создания эффективных и безопасных вакцин, которые будут одобрены всеми и станут достоянием всех... В этой ситуации свой неожиданный, но вполне логичный выход предложил Азербайджан. Страна, не участвующая во всемирной битве вакцин и в новой холодной войне Востока и Запада, Азербайджан имеет стратегическое партнерство как с Россией, которое распространяется и на вопросы совместной борьбы с пандемией, так и с Британией, и к тому же имеет всю необходимую для этого производственную базу. Это делает его предложение вполне реальным.

В конце прошлого года Баку посетила российская делегация, обсудившая с азербайджанской стороной перспективы производства в стране «Спутника V». Тогда же впервые и прозвучала поначалу почти незамеченная идея проведения клинических испытаний комбинации «Спутника V» с британской вакциной AstraZeneca... Члены российской делегации называли Азербайджан перспективной площадкой для такой работы, учитывая производственные мощности фармацевтической промышлености страны».

Инициированная Баку исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев, отмечает российский журналист.

Далее Сергей Строкань отмечает тот факт, в инициативе Баку, «просматривается и важный дипломатический и геополитический контекст».

«До пандемии коронавируса инструментами международной дипломатии, помимо встреч и переговоров лидеров государств и представителей высшего руководства были выгодные кредиты, таможенные послабления, научные, культурные, молодежные обмены и спортивные состязания. Всеми этим инструментами в последние годы Баку пользовался весьма активно. И вот к этим инструментам добавились вакцины...

Чем же отличается созданная пандемией вакцинная дипломатия от, например, таможенной или образовательной?

Она не только спасает жизни и здоровье, но и несопоставимо сильнее влияет на умы. Ведь когда одна страна либо предлагает другой стране или странам свою вакцину, либо предоставляет свои производственные мощности для того, чтобы совершить прорыв, она повышает свой авторитет и вес в международных делах, переходит в другой разряд, становится гораздо более важным партнером, чем другие страны. Это и есть та самая мягкая сила во всем ее величии.

И вот сегодня Баку поставил амбициозную задачу, решение которой может стать переломным моментом в глобальной битве с пандемией: сделать российскую и западную вакцины от коронавируса не геополитическими конкурентами, а партнерами. Это нужно не только Москве и Баку, но и всему миру. Большим и малым странам. Это нужно всем нам».