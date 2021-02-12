У бывшего вице-президента США нет даже дома

Русская служба BBC пишет, что после отъезда из Вашингтона Пенс оказался бездомным, и сейчас пользуется гостеприимством своих друзей в штате Индиана. В конце января, например, Пенс и его жена Карен на несколько дней поселились в гостевом домике губернатора штата Эрика Холкомба.

Пенс в течение 13 лет работал в Конгрессе США, а с 2013 по 2017 годы занимал пост губернатора штата Индиана. После победы Трампа на выборах переехал в официальную резиденцию вице-президента США - Военно-морскую обсерваторию в центре Вашингтоне.

Собственного жилья у семейства Пенс до сих пор нет, хотя, как считают в Вашингтоне, сейчас он вполне может себе это позволить - зарплата вице-президента США составляет $235 тыс., а после ухода в отставку ему полагается солидная пенсия и другие льготы.