Джейхун Байрамов соболезнует Турции

"Мы очень опечалены новостью о гибели 13 граждан Турции в результате вероломного теракта. Выражаем соболезнования семьям шехидов и братскому народу Турции. Мы категорически осуждаем террористический акт против мирных жителей", – написал Джейхун Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей страны террористической организацией ПКК. Об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

Как сообщает Anadolu, сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 на севере Ирака были обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», - подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства.

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции. «Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», - добавил он.