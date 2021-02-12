Джейхун Байрамов соболезнует Турции
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей страны террористической организацией ПКК. Об этом министр написал на своей странице в Твиттер.
"Мы очень опечалены новостью о гибели 13 граждан Турции в результате вероломного теракта. Выражаем соболезнования семьям шехидов и братскому народу Турции. Мы категорически осуждаем террористический акт против мирных жителей", – написал Джейхун Байрамов.
Xain terror hücumu nəticəsində Türkiyənin 13 vətəndaşının öldürülməsi xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Şəhidlərin ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı bildiririk. Dinc insanlara qarşı törədilən terror aktını şiddətlə qınayırıq.— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) February 14, 2021
Başın sağ olsun, qardaş #Türkiyə! https://t.co/6x66A6zmbs
Как сообщает Anadolu, сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 на севере Ирака были обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году.
«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», - подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства.
Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции. «Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», - добавил он.