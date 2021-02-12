15 турецких моряков вернулись из пиратского плена домой

Сегодня утром в Стамбуле приземлился самолет с 15 турецкими моряками, похищенными три недели назад пиратами в Гвинейском заливе, сообщили сегодня МИД Турции.

Их встречал лично министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. "Глава МИД Турции встретил в аэропорту Стамбула моряков, которые были похищены пиратами с судна Mozart и вчера освобождены", - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Напомним, в ходе захвата судна Mozart, шедшего под флагом Либерии, погиб один из членов экипажа – уроженец Азербайджана Фарман Исмаилов. После похищения 15 турецких моряков содержались в габонском порту Порт-Жантиль.