Какая будет погода завтра в Азербайджане

Температура воздуха на Апшероне будет ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Завтра, 15 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, ветер северный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможен туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью 3-6 мороза, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 2-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

15 февраля на Апшероне возможны небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.