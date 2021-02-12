Хулуси Акар рассказал об итогах операции «Коготь орла»

«Операция завершена. Подразделения Сухопутных войск и ВВС вернулись на свои базы, казармы», - добавил Акар.

В ходе антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака нейтрализованы 48 террористов ПКК, еще двое террористов были схвачены. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава Минобороны сообщил, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция Pençe Kartal-2, направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции. По словам министра, в рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.

Акар отметил, что вслед за воздушной операцией стартовала сухопутная операция. «В начале сухопутной операции героически погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках операции были уничтожены 48 террористов, в том числе трое так называемых высокопоставленных руководителей, еще двое террористов были схвачены. Таким образом, в целом нейтрализованы 50 террористов», - сообщил Акар.

По словам Акара, в ходе операции были использованы главным образом боеприпасы отечественного производства.