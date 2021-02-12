Александр Дугин: Как ни подталкивали враги Россию на конфликт с Азербайджаном...

Российский философ, политолог, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин в интервью порталу «Москва-Баку» рассказал, почему у армянской оппозиции, основу которой сегодня в большинстве составляют националисты, представители « карабах ского клана», требующие реванша в ситуации с Карабах ом, не получают массовой поддержки населения, о вызовах перед осью Москва-Баку-Анкара, а также о том, как Пашинян проиграл войну в Карабах е и открыл для Армении страницу возможностей.

Отвечая на вопрос, в чем причина, что оппозиции так и не удалось свергнуть Пашиняна, Александр Дугин говорит: «...После поражения премьер Армении... стал вести себя как разумный политик. C Москвой... он всячески стремится смягчать ситуацию, наладить отношения. Иногда да, звучит жесткая антиазербайджанская риторика, но ее стало в разы меньше и ориентирована она на внутреннюю аудиторию, а с международной повестки она постепенно снимается. Пашинян сегодня стал выгоден всем, кроме разве что армянских националистов и глобалистов... Мне кажется, армянский народ понял, что Пашинян на данном этапе – это, что нужно, это путь к решению всех вопросов. Он поставил свою подпись под мирным соглашением, фактически признав отказ Армении от претензий на Карабах и результаты победы Азербайджана. Кроме того, он облегчил дальнейшие отношения Армении с Москвой. Потому что Москва, если бы к власти пришли националисты, которые сбросили бы Пашиняна, оказалась бы в сложной ситуации. Тогда пришедшие к власти в Армении националисты обратились бы к Москве и сказали, что вот, мы убрали агента Сороса, теперь восстанавливайте наши позиции. И тогда Москве было бы не так просто вести политику по Карабаху. Конечно, армяне пытались бы манипулировать Москвой. Не исключены были бы провокации в Карабахе, чтобы втянуть Россию в новый виток эскалации. При Пашиняне этого как раз не будет. Он уже не захочет играть в войну... Сейчас Армении, как ни странно, выгоден мир, выгоден мир с Азербайджаном, c Турцией, с Россией. В этом ее шанс, шанс экономического взлета, решения всех проблем. Пашинян сегодня проявляет себя как гибкий политик, который руководствуется армянскими интересами. Он сумел вовремя остановиться».

На вопрос, что сегодня соросовские организации в Армении встали против Пашиняна, что-то пошло не так и Пашинян для Сороса теперь «отработанный материал», российский политолог подтвержает данный факт: «Именно так. Поэтому и такая реакция соросовских структур, с которыми изначально связывали Пашиняна. Теперь, на самом деле, у действующего премьера есть все основания на то, чтобы уничтожить американское байденовско-соросовское гнездо у себя в стране, которое только что нанесло колоссальный удар по Армении. Выбросить Сороса из страны. Пашинян, как и многие, знает, чего стоит поддержка Запада, что это за хозяин - самый страшный из всех хозяев. Схема хорошо известна. Запад сначала пользуется, а потом выбрасывает в помойное ведро...

Думаю, что теперь Сорос начнет, наоборот, поддерживать противников Пашиняна - крайних националистов, «карабахский клан», которые раньше были его врагами. Все в Армении переменилось на 180 градусов. Раньше крайне националистические силы были ориентированы на Россию – «карабахский клан», Серж Саргсян, до этого – Роберт Кочарян. Они старались пойти Москве навстречу... Вдруг появился Пашинян и, подталкиваемый Соросом, взял и разрушил эту модель, потеряв Карабах.

На самом деле изначально по плану Сороса задачей Пашиняна при приходе к власти в Армении было восстать против России, ОДКБ, после потери Карабаха он должен был начать провокации против Азербайджана, возмущаться ролью Турции – в общем, выполнять соросовскую стратегию. А он взял и быстро перестроился – подписал с Азербайджаном и Россией мирный договор, договорился с Путиным. Сейчас Сорос, этот вампир, рвет на себе последние старческие волосы. Думаю, теперь худшего противника для Сороса и американского посольства - центра стратегической подрывной деятельности в Закавказье не найти... И сейчас, когда Сорос с Пашиняном входят в серьезный конфликт, думаю, нам стоило бы поддержать армянского премьера. Любой альянс может быть позитивен, созидателен, конструктивен, эффективен, если он будет так или иначе находиться в оппозиции к глобалистским сетям. Это путь к победе в любой геополитической ситуации.

Это прекрасно всегда понимал Ильхам Алиев, это всегда прекрасно понимал Эрдоган, понимал Иран. Если армяне это поймут, это было бы хорошо... Думаю, мы все, евразийские страны, должны сейчас действовать сообща, искать свое место в совершенно новом многополярном мире, чем уже активно занят Ильхам Алиев, что полностью поддерживает Россия и к чему ценой колоссальных ошибок, уроном своим интересам постепенно приходит Армения».

«Вчера политики, которых относят к так называемому «карабахскому клану», были нашими союзниками, - говорит далее Дугин. - А сегодня они становятся нашими противниками – такова политика. Ничего личного. Думаю, что теперь, когда соросовский проект «Пашинян» в Армении сорвался, глобалисты будут пытаться заходить в Армению уже через «карабахский клан». Не через Пашиняна, а именно через «карабахский клан»... Если премьер Армении резко поменял политическое направление, думаю, его самые ярые противники, националисты, «карабахский клан», обратятся за помощью к американцам, Соросу и таким образом снова попытаются повести Армению по этому порочному кругу.

Для любой страны постсоветского пространства и не только альянс национализма, либерализма и ориентации на США приводит (и это закономерное следствие) к утрате территорий. Это касается всех. Это мы видели и в истории Азербайджана – когда в начале 1990-х к власти пришел либерал-националистический Народный фронт, тогда Азербайджан потерял Карабах. Когда украинские националисты с опорой на Запад пришли к власти в Киеве, они потеряли Крым и Донбасс. Это закон. И действие этого закона должны осознать и представители «карабахского клана». Что у них есть шанс оставаться политической силой в Армении, только сохраняя евразийскую ориентацию и отвергая Сороса».

Комментируя вопрос о разблокировании транспортно-экономических связей и тот момент, что со стороны официальных лиц Армении звучат тезисы, что все, о чем договорились стороны по карабахскому урегулированию, в интересах исключительно Азербайджана и Турции, Дугин говорит: Ну а что побежденной стороне еще говорить... Настоящий победитель – это тот, кто начинает относиться к побежденному как к союзнику. Нужно просто не обращать внимание на такие заявления, понимая, что их порождает. Это болезненная реакция, поэтому пусть говорят. Мудрость настоящего политика, а Алиев является настоящим политиком, в том, чтобы не обращать внимание на мелочи и заниматься делами, показать не словом, а делом, как будет. Азербайджан восстановил контроль над своими территориями, а та часть Карабаха, которая контролируется российскими войсками, также признана всеми, в том числе и Россией, частью Азербайджана. Сомнений нет. И поэтому Азербайджану сейчас нужно вести мирный процесс спокойно, уверенно, не особо обращая внимание на некоторые формулировки. Сейчас нужно делать дело. Как показал себя в восстановлении территориальной целостности. Алиев спокойно взял и сделал. Имеют значение дела, а не слова. Сейчас Азербайджану нужно двигаться по пути разблокирования транспортно-экономических связей, обеспечить права армянского населения в Карабахе, чтобы показать, что азербайджанцы – это не просто смена армянского национализма на тюркский, а что это ответственная, глубокая, сильная, открытая политическая система, инклюзивная, по-настоящему уважающая права народов, и она сменяет собой эту радикальную националистическую модель, которая там доминировала прежде. Это нужно доказать. Надо действительно соединять и Россию напрямую с Арменией через разные новые коммуникации, Турцию с Азербайджаном, Армению с Азербайджаном, Ираном. Нужно развивать этот блок, чтобы он был дружественным, в интересах всех стран в Закавказье, это должна быть win-win strategy.

Разблокирование транспортно-экономических связей будет выгодно для всех стран региона, откроет новую страницу. Но для Армении это будет особенно выгодно. Потому что все страны региона, в отличие от Армении, имеют выход к другим государствам через море или сушу. Только Армения оказалась заблокирована, в тупике. Это, на самом деле, трагедия страны. И разблокирование транспортного сообщения, установление нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией, возможность прямой интеграции по всем направлениям – это шанс для позитивного взрыва армянской экономики. Это экономическое, социальное, политическое, дипломатическое, культурное процветание страны. Настоящая возможность победить бывшего врага – сделать из него друга, не упиваясь своей победой. Это очень тонкая вещь. Но тюрки никогда бы не создали свои великие государства, если бы они этого не умели. Никогда ни одно великое государство не создается без наличия у правителя такого навыка. И Турция никогда бы не создала Османскую империю. Любая сильная держава прекрасно понимает, как важно иметь друзей. И вот цена настоящей евразийской дружбы будет залогом процветания Армении, которая должна получить максимум выгоды из разблокирования всех экономических и торговых барьеров, которые стояли на пути установления возрождения армянской экономики, армянского общества».

На вопрос о вырисовывающейся оси Москва-Баку-Анкара и насколько она сегодня проявилась за счет карабахского урегулирования, Дугин с воодушевлением говорит: «Прекрасно проявилась. Ситуация в Карабахе прекрасно показала, что она не просто вырисовывается, она существует. Как ни подталкивали враги Россию на конфликт с Азербайджаном во время Карабахской войны, как ни кричали структуры в России о том, что вот турки-турки идут, указывали на военный парад в Баку с участием Турции, кричали, что это победа турок против христиан, показывали видео, смонтированные на хромакее в американских студиях. Сколько ни было этих провокаций, Россия настолько серьезно относится к этой оси – Москва-Баку-Анкара, что ничто, даже случайно сбитый под конец войны Азербайджаном самолет не заставил изменить ситуацию. А помните инцидент с российским истребителем. То, что государства сгладили эти ситуации, показывает, что Москва и Путин лично очень серьезно относится к стратегической линии Москва-Баку-Анкара и будет и дальше двигаться в этом направлении. Мы уже увидели эту ось в действии, когда ждали войны с Турцией после того же самолета, после убийства нашего посла, даже серьезные разногласия по Идлибу или Ливии не привели нас к прямому столкновению с турками. Это очень-очень серьезно. А уж сближение Алиева и Путина – это вообще целая эпопея. Два сильных дальновидных лидера, которые вывели на наступательные позиции собственные страны и народы, совершили множество грандиозных событий, конечно, их сближение создало неразрывную связь...

Безусловно, ось Москва-Баку-Анкара ждет много вызовов, чем ближе государства – тем ближе вызовов, вызовы будут и на карабахском треке. Нужно все время показывать ее жизнеспособность. Эта ось и является во многом противопоставлением атлантизму, глобализму, это ось сильных, независимых государств как противопоставление западному давлению. И только усиливая взаимодействие между странами в регионе, можно будет справиться с возникающими вызовами... Те, кто будет пытаться сейчас разрушать эту ось Москва-Баку-Анкара, наговаривать на соседей – они и есть агенты влияния, представители соросовских структур. Не справившись в итоге с Арменией, они могут попытаться зайти через Азербайджан. Очень важно, чтобы азербайджанские патриоты, глубокие носители азербайджанской идентичности, понимали ситуацию, в которой мы находимся, следили за ней. В Азербайджане есть очень серьезные, очень влиятельные интеллектуально-аналитические силы, но есть и «подрывники». Поэтому президенту сейчас как никогда важно опираться на настоящих патриотов, людей, чистых от какой-либо ангажированности в глобалистских структурах».