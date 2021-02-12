Ильхам Алиев выразил соболезнование Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с убийством 13 турецких граждан, тела которых были обнаружены Вооруженными силами Турции на севере Ирака.

Как сообщает АзерТАдж, в соболезновании говорится: «Уважаемый господин Президент, дорогой Брат. Глубоко потрясены известием о жестоком убийстве в результате вероломного террористического акта 13 невинных гражданских лиц, являющихся гражданами Турции. Безгранично возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных людей, решительно осуждаем все проявления терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким убитых, братскому народу Турции. Аллах рехмэт элясин!»