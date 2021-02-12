Российский самолет совершил экстренную посадку

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту, летевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Уфу, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщает Е1.ru.

Причиной произошедшего стала техническая поломка. Отмечается, что вскоре после начала полета сработали датчики неисправности топливных фильтров, из-за чего экипажем было принято решение незамедлительно посадить самолет.

Sukhoi Superjet снова возвратился в Екатеринбург вместе с 99 пассажирами. Уточняется, что никто из людей не пострадал, посадка же прошла в штатном режиме.