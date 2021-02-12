В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу

Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.

Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА Новости.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм.