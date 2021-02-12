Дочь Билла Гейтса: Гениального отца, к сожалению, мне в мозг не вживили

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — эх, если бы только она обладала такой силой», — написала она в Instagram, ее цитирует Forbes.

Дочь миллиардера Билла Гейтса (состояние, по данным Forbes Real-Time, $124,3 млрд) 24-летняя Дженнифер сообщила, что привилась от COVID-19, и пошутила по поводу теорий заговора о том, что ее отец собирался чипировать людей под видом вакцинации, чтобы захватить контроль над человечеством.

Дженнифер Гейтс, студентка второго курса медицинского факультета Нью-Йоркской медицинской школы, отметила, что ей выпала большая честь получить первую дозу вакцины, которая в результате обеспечит ей защиту и безопасность во время будущей медицинской практики. Она призвала своих читателей (на ее Instagram подписано 358 000 человек) тщательно обдумать возможность вакцинации для себя и своих семей, когда им будет предоставлена такая возможность. «Чем больше людей привьется, тем безопаснее будет для всех», — подчеркнула она.

Теория о том, что Билл Гейтс связан с пандемией коронавируса COVID-19 и даже использует ее, чтобы захватить контроль над человечеством, начала распространяться в интернете в прошлом году. Ее сторонники указывали, что миллиардер еще несколько лет назад предсказал появление опасного вируса, который может унести жизни миллионов людей. В то время в Африке бушевала эпидемия лихорадки Эбола, но Гейтс заявил, что новый вирус окажется намного опасней, будет передаваться через воздух, а зараженные люди не будут иметь никаких признаков болезни. После этого противники вакцин начали распространять в интернете видео выступления миллиардера, обвинив его в стремлении вживить чипы в людей с помощью вакцины, чтобы контролировать человечество.