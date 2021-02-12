В Египте нашли древнейшую на Земле пивоварню

Ее нашли во время раскопок на территории Абидоса - древнего города Египта, а теперь археологической зоны. Абидос находится в пустыне на западе от Нила, в 450 км к югу от Каира.

Как сообщил глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, пивоварня, вероятно, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н.э.).