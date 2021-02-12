Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем в субботу на таможенном пункте у иранской границы в северо-западной афганской провинции Герат, составляет не менее 70 человек. Об этом сообщило сегодня иранское агентство Fars.

Общая площадь возгорания составила около 20 тыс. кв.м. В результате инцидента сгорели около 500 грузовиков, перевозивших топливо, из которых не менее 70 принадлежали иранским перевозчикам.

В субботу в результате взрыва бензовоза на таможенном пункте в Герате возник крупный пожар. Афганская сторона запросила помощь Ирана для тушения огня. К настоящему времени пожар удалось локализовать.