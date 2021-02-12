Американец попробовал советскую пепси-колу: «Ожидаю Карибский кризис»

Житель США нашел в спальне своего отца закрытую бутылку пепси-колы из СССР. Он решил попробовать находку — ничего хорошего из этого не вышло. Об этом пишет телеканал «360°».

Мужчина опубликовал фото своей находки на Reddit. Этикетка на бутылке с газировкой выцвела, но на ней можно рассмотреть цену — 31 копейка без учета стоимости тары. Также на ней сохранилась пометка, что напиток изготовлен «в СССР из концентрата и по технологии компании «Пепсико».