Великобритания может ввести ковидные паспорта

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не исключил введения паспортов вакцинированного от коронавируса.

По его словам, власти не «сбросили со счетов» эту идею, она находится в рассмотрении.

«Будь это сделано на международном, национальном или местном уровнях, вы должны быть уверены, что вы можете доверять представленному документу, что он является корректным отражением статуса человека», — сказал министр в эфире радиостанции LBC.

При этом ранее британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что в стране не будут вводить паспорта вакцинации.

Предполагается, что паспорт вакцинированного от коронавируса позволит людям с антителами выезжать за границу или совершать поездки в пределах страны.