В Украине уволили около 70 тысяч военных

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что из армии страны уволились около 70 тысяч военнослужащих.

По его словам, военные, которые имели боевой опыт в 2014-2016 годах, уволились в связи с нестабильностью на фронте. Кривонос утверждает, что военные испытывают большое разочарование из-за того, что «люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать».

«Посмотрите, какое количество военных, которые имели боевой опыт в 2014, 2015, 2016 годах, уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тыс.», — сказал Кривонос в эфире канала «Апостроф».