В Петербурге зарезали гражданина Азербайджана

Накануне вечером в полицию Петербурга обратились сотрудники одного из кафе на Придорожной аллее. Они сообщили о мужчине с ножевыми ранениям, который попросил у них помощи.

По данным «Форпоста», сотрудники общепита вызвали пострадавшему скорую помощь. В карету его заносили на носилках, он находился в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что мужчина — 35-летний гражданин Азербайджана. Его ранил в живот и руку неизвестный человек неподалёку от кафетерия. При этом иностранец отказался давать показания и писать заявление в полицию.