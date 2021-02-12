Иран и Россия решили проверить морские силы

Военно-морские учения Ирана и России направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана, сообщил заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Саяри.

"Эти учения будут вторыми маневрами Ирана и России на юге страны, целью которых является обеспечение безопасности в северной части Индийского океана", - отметил Саяри, следует из заявления на сайте армии Ирана.

"Проведение мощным военно-морским флотом России учений с военно-морскими силами армии Ирана и Корпусом стражей исламской революции несет ясное послание", - добавил он, указав, что иранский флот находится на уровне крупных морских держав.