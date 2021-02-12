Сахиба Гафарова выразила соболезнования Мустафе Шентопу

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо соболезнования спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу. Об этом сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса выразила глубокое сожаление в связи с убийством 13 мирных турецких граждан террористической организацией в регионе Кара в Ираке и от имени Милли Меджлиса выразила соболезнования братскому турецкому государству, семьям и родственникам погибших.