В последние дни на некоторых отечественных интернет-ресурсах была опубликована информация о том, что план реставрации, дескать, подготовлен неким Туралом Зейналовым. Об этом официально заявил председатель общественного объединения "Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана" Фаик Исмаилов в интервью агентству Репорт.

Дом, в котором певец родился, и в котором прошли его детские годы, функционировал до 1992 года и является филиалом мемориального музея в Баку. В период армянской оккупации города был разрушен и разграблен. Сейчас на него больно смотреть, но уже в скором времени начнутся работы по его восстановлению и дом великого певца вернет свой первоначальный облик.

Дом-музей оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля, находящийся в Шуше, не избежал печальной судьбы многих азербайджанских памятников, расположенных на территориях, которые долгие годы были под оккупацией Армении. И haqqin.az неоднократно об этом повествовал в своих репортажах из Шуши.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана, сын великого певца Полад Бюльбюльоглы в беседе с haqqin.az выразил свою обеспокоенность и удивление в связи с распространившейся информацией.

«Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить тех, кто подготовил этот проект, так как они затратили на это свой труд и свое время. Но работа по восстановлению дома-музея моего отца была поручена мне нашим глубокоуважаемым президентом Ильхамом Алиевым во время посещения им Шуши, за что я ему очень благодарен. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Работа уже идет полным ходом», – рассказал народный артист.

В конце января Полад Бюльбюльоглы посетил Шушу вместе с народным артистом Азербайджана, профессором Фархадом Бадалбейли. Тогда же он пригласил профессионального архитектора-реставратора Ризвана Байрамова оценить масштаб разрушений дома-музея. В доме все измерялось буквально по сантиметру, было сделано множество фотографий.

Ризван Байрамов работал начальником управления реставрации и охраны памятников в те годы, когда Полад Бюльбюльогы возглавлял Министерство культуры Азербайджана. И можно без преувеличения сказать, что этот человек знает все, что касается процесса реставрации.

Народный артист подчеркивает: «Реставрация – дело очень ответственное и кропотливое, это длительный процесс. Легче построить новое, чем отреставрировать и вернуть зданию его первоначальный облик. Задача, которая стоит перед нами – восстановление дома Бюльбюля в первозданном виде, каким он был в годы детства моего отца».

В доме нужно восстанавливать и укреплять стены, новую крышу, в общем, предстоит много чего сделать. Важно воссоздать ту атмосферу, которая была в 1897 году, правильно подобрать все материалы.

Основа любой реставрации – это качественный проект, и сейчас как раз идет работа над ним. Первый вариант проекта уже готов. В настоящее время проект проходит согласование и доработку, после чего начнется работа по осмечиванию, а затем начнется его реализация.

В заключении Полад Бюльбюльоглы еще раз поблагодарил за инициативу реставрации дома-музея его отца ОО "Организацию по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана". Он особо подчеркнул, что каждый азербайджанец старается внести лепту в восстановление Карабаха и это наглядно демонстрирует единство нашего народа.